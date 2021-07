Le teckel de Stéphane Bern, Dash, est décédé dimanche soir comme l'a annoncé Stéphane Bern sur ses réseaux sociaux. "Mon vieux chien fidèle et aimant, Dash, s'est éteint ce soir. Je le remercie de tout le bonheur qu'il m'a apporté en près de quatorze ans. Je partage avec vous ma peine en publiant cette magnifique photo de @antoineschneck. Pensées pour @cyrilvergniol et merci à @yori.bailleres pour son soutien et sa douce présence", a-t-il indiqué en légende d'une photo de son fidèle compagnon à quatre pattes.

Le nouveau compagnon du présentateur de France 2, Yori Bailleres, en également profité pour rendre hommage au Teckel : "Adieu mon Dashpou. je t’aime toujours d’amour. Toujours".