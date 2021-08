Grèce, France, Portugal : Stéphane Bern et son amoureux, Yori Bareilles, n’ont pas manqué de tenir informés leurs followers sur Instagram de leurs diverses pérégrinations estivales.

On les découvre d’abord sur la magnifique île de Paros, en Grèce, où tout sourire, ils profitent d’une certaine forme de liberté retrouvée après des mois de port de masque, de confinement, etc.

Direction, ensuite, les gorges du Verdon, à Montmeyan, en France. D’où Stéphane Bern a posté une photo avec cette légende un brin sibylline : "Les anges existent… Si si. Je le sais, j’en ai un dans ma vie."

Et puisque l’été n’est pas fini et que le soleil brille (malgré tout) dans quelques régions d’Europe, les deux tourtereaux se sont ensuite envolés pour le Portugal, à Lisbonne, ville d’art et d’histoire, chère au cœur de l’animateur de télévision. Lequel n’a pas manqué de donner quelques cours privés à son compagnon. "Tout le monde rêve de l’avoir pour guide dans les palais… à moi il raconte des Secrets d’Histoire dans le creux de l’oreille. Ne soyez pas jaloux, d’habitude c’est à vous qu’il se confie à travers le petit écran…", a écrit celui qui partage la vie de Stéphane Bern depuis quelque temps.