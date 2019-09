Toujours inculpé mais pas encore jugé dans l'affaire des home invasions, Stéphane Pauwels a parlé de sa nouvelle vie et de ses projets au Soir Mag.

"Je ne suis pas au top mais je vais mieux. J’aimerais que tout ça soit derrière moi pour pouvoir revivre pleinement", a déclaré Pauwels.

Le Mouscronnois n’apparaît plus à la télévision actuellement, mais il est loin d'être inactif. Il vient de lancer son site internet, il est actuellement occupé à écrire un livre, travaille sur un one man show et compte ouvrir une boutique à Mouscron.

"Si un jour je reviens à la télé, ce sera pour le plaisir. Je bossais sept jours sur sept. (...) Je suis redevenu le Steph de Mouscron et je n’ai aucun souci avec ça. Je n’ai pas d’ego surdimensionné. Tout le monde a un ego en travaillant à la télé, mais il ne faut pas que cela prenne le dessus", a-t-il aussi ajouté lors de cet entretien.