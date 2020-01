L'ex-animateur a posté sur Facebook une photo de lui sur un lit d'hôpital.

Grosse frayeur pour l'ancien animateur des Orages de la vie. Sur la photo, on le voit sur un lit d’hôpital avec une petite mine. Sa photo est accompagnée des mots suivants: "Merci les amis. Tout va bien et cela s'est bien passé... Alerte sérieuse... Stress, soucis et coeur ne font pas bon ménage ! Demain est un autre jour."

On ne sait toujours pas réellement de quoi souffre Stef après ce message assez énigmatique. Ses fans lui souhaitent en tout cas un prompt rétablissement.