Ce mardi matin, Stéphane Pauwels a poussé un nouveau coup de gueule sur Twitter. L'ancien présentateur des Orages de la vie a vu une photo qui ne lui a pas plu, et il ne s'est pas fait prier pour faire passer le message.

"A Paris on peut voir ce genre d’idiot bobo inconscient… pas possible", a tweeté l'ancien animateur des soirées de Ligue des Champions sur RTL, avec une photo qui avait déjà circulé sur les réseaux sociaux. Sur cette photo on y voit un papa, sans casque, portant son bébé dans une position inconfortable dans un porte-bébé sur son dos et sur une trottinette électrique !

Avant de terminer son tweet par la célèbre phrase de Michel Audiard: " Les cons, ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît."