Animateur préféré des Français (Maison à vendre, Recherche appartement ou maison, Chasseurs d’appart’, etc.) pour la troisième année consécutive, Stéphane Plaza est avant tout un agent immobilier de renom et, surtout, le plus célèbre du petit écran. Propriétaire de plusieurs centaines d’agences immobilières à travers la France, l’homme d’affaires de 51 ans songe désormais à étendre son business en Belgique. "Je n’ai pas encore d’agence chez vous mais pourquoi pas. En toute honnêteté, ce n’est pas encore à l’ordre du jour mais j’y réfléchis", déclare Stéphane Plaza. "Ce qui m’a retenu de le faire jusqu’ici ? C’est qu’il faut déjà bien maîtriser son sujet. Puis, même si la Belgique est proche de la France, on n’y trouve pas les mêmes lois. Il faut consolider sa place, se développer et avoir des bonnes fondations. Je ferais bien comme Marco Polo en allant découvrir d’autres territoires du marché."

(...)