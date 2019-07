Encore une nouvelle affaire pour Stéphane Plaza !

Après le succès de ses émissions télé, Chasseurs d’appart’ et Recherche appartement ou maison, et la sortie de sa bande dessinée, Stéphane Plaza se lance dans le jeu de société avec Plaza City. Le but du jeu ? "Devenir le meilleur expert immobilier de la ville à l’issue d’une semaine de compétition acharnée entre agents" en fonction des desiderata des différents clients. Une déclinaison directe des programmes de Stéphane Plaza qui devrait avoir son petit succès dans les magasins de jouets…