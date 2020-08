Hier, on commémorait les 85 ans du décès accidentel de la reine Astrid au lac des Quatre Cantons en Suisse. Une mort inopinée à l’âge de 29 ans, d’une reine venue de Suède qui n’aura régné que deux étés. La reine Astrid a occupé une place intouchable dans le cœur de ses compatriotes de l’époque.

Dix ans plus tard, un autre membre de la famille royale belge s’éteignait dans la quasi indifférence de l’opinion publique. Et pourtant quelle destinée ! Lorsqu’on évoque la princesse Stéphanie, on pensera d’emblée aujourd’hui à Stéphanie de Monaco. Et pourtant, il y eut une autre princesse Stéphanie, princesse de Belgique qui aurait dû devenir impératrice d’Autriche.

C’est le 21 mai 1864 que la princesse Stéphanie de Belgique voit le jour au château de Laeken. Elle est le troisième enfant du roi Léopold II et de la reine Marie Henriette. Elle n’a que 4 ans lorsque la tragédie s’abat sur la famille : la mort après des mois de souffrance (il a contracté une pneumonie après être tombé dans un bassin) de son frère le prince héritier Léopold âgé de 9 ans.

Stéphanie comme sa sœur aînée Louise, sont élevées à la dure : pas de chauffage, nourriture donnée avec parcimonie, eau froid et cours intensifs. On ne parle même pas de l’ambiance glaciale qui règne dans la famille. Pourtant, ses parents se rabibochent quelques mois pour essayer d’avoir un héritier. La naissance de la princesse Clémentine en 1872 sera une cruelle déception pour le roi.