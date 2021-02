Sur deux des quatre photos diffusées, on voit l'épouse du prince Guillaume de Nassau, grand-duc héritier de Luxembourg, prendre la pose avec son adorable bébé de neuf mois sur les genoux. Le prince Charles, vêtu d'un pull hivernal, y affiche un large sourire où l'on aperçoit deux dents de lait. Le 16 février, c'est Alexandra de Luxembourg qui fêtait ses 30 ans.

Une journée spéciale à plus d'un titre. Cette année, Stéphanie de Lannoy a fêté ses 37 ans, et surtout, son premier anniversaire en tant que mère. La Cour grand-ducale a partagé de nouveaux portraits pour célébrer l'événement ce 18 février, et c'est avec son petit Charles que la Princesse a naturellement été immortalisée.