Stéphanie de Monaco rêve d’être grand-mère People Isabelle Monnart Un désir qui deviendra peut-être réalité. © D.R.

Est-ce la plénitude dans laquelle sa sœur, Caroline, semble baigner depuis qu’elle est grand-mère ? Est-ce l’horloge qui tourne, le temps qui passe ? Toujours est-il que Stéphanie de Monaco n’a pas caché à son fils, Louis Ducruet, son envie de devenir “mamie” à son tour. Marié depuis un an à Marie, Louis se confie dans les colonnes de Point de Vue. “ En ce moment, nous subissons un peu de pression… De nos mamans, mais aussi de ma grand-mère (Maguy Ducruet, NdlR)”, y explique le jeune marié. Qui souligne que sa sœur Camille Gottlieb ainsi que les frères de Marie abondent dans le même sens. Mais qu’en pensent les principaux intéressés ? “ Louis serait ravi que je tombe enceinte demain, je pense même que c’est son souhait le plus cher” , ajoute encore Marie. Mais son travail, très prenant, occupe trop la jeune femme pour l’instant et elle avoue sans détour qu’à 27 ans, elle ne se sent pas encore tout à fait prête. Stéphanie, 55 ans, va devoir prendre son mal en patience…