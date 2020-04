La princesse s’exprime pour le 15e anniversaire du décès du prince Rainier.

La princesse Stéphanie de Monaco a été interviewée par le journaliste Yann-Antony Noghès dans l’émission Monaco face au Covid-19. La princesse est revenue sur le 15e anniversaire du décès de son père le prince Rainier (1923-2005) qui régna 56 ans sur la Principauté et qui était affectueusement surnommé Le prince bâtisseur. Stéphanie a confié penser tous les jours à son père dont elle fut très proche.

La princesse a également évoqué cette période de confinement qu’elle vit avec ses deux filles Pauline (revenue de New York) et Camille dans son appartement avec vue sur le port de Monaco.

Tous les jours à 19 heures, elles diffusent depuis leur terrasse l’hymne monégasque applaudi par les voisins avant de lancer des "Hourra" au prince Albert. À 20 heures, mère et filles sont de retour pour applaudir toutes les personnes engagées dans la lutte contre la maladie.

Et la princesse de se montrer très déterminée quant à la situation : "C’est quoi six semaines dans une vie si on peut sauver des vies, si on peut, nous, nous préserver et vivre une longue vie tranquille après ça ? C’est quoi six semaines dans une vie dans un appartement. Je veux dire c’est rien quand on compte sur la totalité d’une vie. C’est rien pour préserver nos enfants, notre avenir, nos anciens".