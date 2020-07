Space Force One a débarqué le 29 mai dernier sur Netflix. La série, qui met en scène Steve Carell, John Malkovitch et Lisa Kudrow, possède les mêmes producteurs que The Office, ce qui devrait réjouir les fans de ce show mythique. L’un des plus déjantés de ces quinze dernières années ! Vous y retrouvez en effet tous les ingrédients mais aussi toutes les ficelles sarcastiques qui ont fait le succès de ce grand et regretté moment de télévision. Bref, pour nous parler de cette "space farce", nous avons sondé l’inimitable, l’unique Mister Carell. Accrochez vos zygomatiques.