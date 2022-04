Fête pro-Poutine

"Mes amis, ma famille, je vous aime et nous devons rester solidaires, contre vents et marées", a déclaré l'Américain, persona non grata en Ukraine depuis 2017, devant ses convives. Parmi eux, on retrouvait notamment Vladimir Soloviev et Margarita Simonyan, deux journalistes proches du régime, rapporte Vanity Fair. Ce n'est pas la première fois que Steven Seagal affiche publiquement son soutien à la Russie et à Vladimir Poutine, qu'il qualifiait volontiers comme "l'un des plus grands leaders mondiaux vivants" en 2014.

L'acteur bénéficie de la nationalité russe depuis 2016 et fut nommé émissaire du pays pout "assister au développement des relations russo-américaines dans le domaine humanitaire, y compris la coopération dans le domaine de la culture et de l’art" deux années plus tard.