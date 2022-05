Ce lundi 2 mai avait lieu l'extravagant et tant attendu événement de la mode, le Met Gala. Plus de 400 stars mondiales se sont retrouvées sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art de New York. Et parmi cette foule, on pouvait y retrouver le chanteur belge Stromae qui y participait pour la toute première fois. Ce dernier a même confié à l'AFP qu'il trouvait "bizarre" d'être là mais qu'il se sentait "honoré", lui le "petit Belge".

Notre représentant était habillé d'un costume à carreaux sur-mesure de son label Mosaert, avec un pantalon, une veste et une cape, le tout associé à des bijoux Cartier. Le dress code de cette année était "Gilded Age", soit l'Age d'Or. Le contrat était donc parfaitement rempli pour celui qui vient de sortir un nouvel album appelé "Multitude" et qui commence à accentuer très fortement sa notoriété outre-Atlantique.