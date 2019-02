La compagne du chanteur a publié de nombreuses photos du couple sur Instagram.





Parents comblés, Paul Van Haver, alias Stromae, et la créatrice Coralie Barbier filent le parfait amour. Depuis six ans déjà ! Fait plutôt rare, ils ont partagé leur bonheur sur les réseaux sociaux avec le hashtag #sixyearsoflove. Et un mot vient à l'esprit : complicité.