Mathilde Chevalier, ex-aventurière de l'émission de TF1, s'est vue refuser sa mutation à cause de sa participation à Koh Lanta 2017. La prof d'anglais dénonce cette discrimination sur Instagram

“ J’hésitais à en parler, mais je décide de le faire librement”, a déclaré Mathilde Chevalier sur son compte Instagram.

Si beaucoup pensaient que participer à l'émission était bénéfique pour sa carrière professionnelle, force est de constater que cela peut aussi lui porter préjudice. " Figurez-vous que ma mutation dans l’académie de Nice a été refusée, car j’ai participé à ‘Koh-Lanta’”, balance la jeune femme de 24 ans à l'un de ses abonnés qui lui demandait des nouvelles sur sa rentrée 2020. En effet, l'aventurière de l'édition au Cambodge est professeure d'anglais dans la vraie vie. "J’ai halluciné d’être confrontée à des personnes si fermées d’esprit”, a-t-elle notamment ajouté. “ Sous prétexte que mon parcours est atypique, et que je prends ‘un peu trop de place’, on ne me laisse pas ma chance. Comme si cela remettait en cause mes compétences en tant qu’enseignante”.

Partante pour un Koh-Lanta all star



Ulcérée par ce refus, Mathilde Chevalier a toutefois pu décrocher un emploi dans un autre établissement scolaire. “Au final, la vie est bien faite, puisque malgré les refus auxquels j’ai été confrontée, j’ai eu la chance de décrocher un poste extraordinaire, toujours dans l’enseignement à Nice”. Une mésaventure qui ne l'empêchera pas de participer à nouveau à l'émission si on le lui propose. “Si le timing est propice, je serais évidemment plus que motivée pour tenter ma chance. En revanche, si les planètes ne s’alignent pas, je me concentrerai sur d’autres challenges tout aussi magnifiques."