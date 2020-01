Encore aujourd’hui, si vous vous rendez en Bavière, le mythe du roi Louis II (1845-1886) est demeuré intact. Ses portraits fleurissent toujours chez les habitants à proximité de ses châteaux de légende qu’il fit édifier. Surnommé le "roi fou", il régna 22 ans en réussissant jusqu’aux derniers jours à masquer au mieux les ravages de la schizophrénie sur sa vie quotidienne et dans ses contacts ensuite de plus en plus espacés avec le monde extérieur.