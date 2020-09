Sylvester Stallone est en deuil. Le site TMZ.com annonce en effet que sa mère, Jackie Stallone, est décédée dernièrement à l'âge de 98 ans.

On ignore pour l'heure les causes exactes de la mort et l'acteur ne s'est pas encore exprimé suite à ce décès.

Jackie Stallone est également la mère du chanteur Frank Stallone (70 ans) et de l'actrice Toni D'Alto (décédée en 2012) qu'elle a eue avec Anthony Filiti.