Ce dimanche 21 juillet, Sylvie Vartan a publié sur son compte Instagram une photo qui va faire bondir la veuve du Taulier.

On retrouve sur cet étonnant cliché Johnny Hallyday qui se montre très complice avec Tony Scotti, le mari de Sylvie Vartan. Avec sa légende, la mère de David Hallyday a tenu à rappeler qu’elle gardait un profond attachement à son ex avec qui elle a été mariée durant 15 ans, entre 1965 et 1980.

Voir les deux hommes qu’elle a aimés unis sur cette photo doit rappeler de nombreux souvenirs à la chanteuse de Comme un garçon, et elle n’est pas seule.