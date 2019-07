Non, vous ne rêvez pas. À bientôt 75 ans, Sylvie Vartan lance son fan-club officiel. Il en aura fallu du temps, vous dites-vous. En réalité, la chanteuse le ressuscite car il existait depuis 1965. Mais en 1991, suite à la chute du mur de Berlin et au premier retour de l’ex-épouse de Johnny Hallyday dans son pays natal, la Bulgarie, elle avait décidé d’y mettre fin trouvant le concept démodé et souhaitant privilégier son association Sylvie Vartan pour la Bulgarie. Depuis, elle s’était toujours opposée à ce qu’un nouveau fan-club officiel voit le jour. Près de 30 ans plus tard, les choses ont changé.

"Vous le rêviez, Sylvie le Club répond à vos attentes à travers son actualité, ses photos, ses vidéos, ses spectacles… peut-on lire sur la page d’accueil de ce nouveau lieu de partage ouvert aux fans. Un merchandising réservé aux adhérents, une rencontre privée avec l’artiste… Et d’autres avantages à découvrir." À peu de chose près, on se croit revenu à la grande époque, celle où le public n’avait d’yeux que pour Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Seuls quelques éléments trahissent le caractère résolument moderne de la nouvelle structure. Elle est en effet hébergée sur Internet et elle offre un accès à une partie VIP où pour 40 euros par an, les adhérents peuvent accéder en primeur à des places de concert, à des émissions de télévision ou à des avant-premières et des voyages organisés, ou encore aux répétitions des tournées. Sans oublier une sélection d’articles dits collectors, choisis par la chanteuse en personne. Bref, "une expérience de Sylvie comme jamais auparavant", peut-on lire.

Tout cela tombe à point nommé puisque la chanteuse a de l’actualité. Elle est annoncée au Grand-Rex, à Paris, les 23 et 24 octobre prochains, avec un spectacle dans lequel elle reprendra des chansons de Johnny Hallyday. "Læticia Hallyday avait pourtant annoncé son intention de tout faire pour interdire cette tournée mais elle semble avoir renoncé", a indiqué l’avocat de Sylvie Vartan qui reste tout de même sur le qui-vive.





Fan-club officiel : www.mcsi-inc.com