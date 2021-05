Isabella râle, les Danois jubilent

14 ans et un caractère bien trempé. Ce 15 mai, la famille royale danoise était sur les rangs pour célébrer la confirmation du prince Christian comme il se devait. Une journée d'autant plus attendue que l'événement religieux avait dû être décalé d'un an à cause de la pandémie. À Copenhague, la bonne humeur était de mise à Fredensborg où la tribu de Frederik et Mary était attendue pour une session photo.

Si l'adolescent de 15 ans, très élégant en costume bleu marine, était à l'honneur, c'est sa soeur Isabella qui a pourtant retenu l'attention des médias danois. Sommée de rebrousser chemin alors qu'elle montait les marches du château, la petite-fille de Margrethe II a recadré sa mère avec un naturel déconcertant. "Tu viens pas de me dire je devais y aller avec grand-mère ? T'es complètement à côté de plaque toi", peut-on l'entendre dire dans une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux.

"J'adore ! Même âge que ma fille et même façon de me parler !", "Isabella, tu pourrais devenir une super Reine", "c'est bon de voir que les ados royaux sont comme tous les ados", ont commenté les Danois sur Instagram. La famille royale danoise, une grande famille (presque) comme les autres ?