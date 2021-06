On l'oublie parfois trop souvent, mais Billie Eilish a seulement 19 ans. Découverte en 2016, l'interprète du titre "Bad Guy" est au coeur d'une polémique, causée par une vidéo datant de sa jeune adolescence. Dans ces images qui ont refait surface sur internet, on y voit l'Américaine prononcer le mot "chink", une insulte anti-asiatique, et imiter l'accent asiatique. Elle répète quelques fois ce terme entendu dans la musique "Fish" de Tyler the Creator.

Dans un long communiqué sur Instagram, elle a tenu à répondre à la polémique. "Il y a une vidéo de moi quand j’avais 13, 14 ans qui circule dans laquelle j’ai dit un mot raciste envers la communauté asiatique. Je suis embarrassée et consternée et cela me donne envie de vomir" , commence-t-elle.

Elle a ensuite voulu présenter ses excuses. "C’est la seule fois de ma vie que j’ai entendu ce terme et c’était dans cette chanson. Personne de ma famille ne connaissait ce mot. Sans prendre en compte mon âge et mon ignorance à cette époque, rien ne peut pardonner le fait que c’est blessant. Et je m’en excuse."

La chanteuse souhaite aussi expliquer à ses fans que la vidéo n'est pas l'originale et qu'elle n'a en aucun cas voulu offenser n'importe quelle communauté. "L’autre clip qui se trouve dans la vidéo, c’est moi en train de baragouiner des trucs avec une voix totalement inventée, c’est un truc que je faisais étant petite. C’est vraiment du baratin et je n’avais aucunement l’intention de me moquer d’une langue, d’une culture ou bien d’un accent."