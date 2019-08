Comme toute musicienne qui se respecte, Taylor Swift aime les bonnes notes.

Et pour l’instant, elle les truste. Après avoir vendu plus de deux millions d’exemplaires de son dernier album dans les 24 heures qui ont suivi sa sortie, voilà qu’elle apprend, via Forbes, qu’elle est aussi l’artiste musicale la mieux payée au monde. Grâce, principalement, à son Reputation Stadium Tour, elle a empoché 185 millions $ en un an. Ce qui laisse Beyoncé (81 millions $) et Rihanna (62 millions $) à distance respectable. Et comme son nouveau CD cartonne déjà, il ne sera pas aisé de lui prendre cette couronne l’an prochain.