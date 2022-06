Le gourou et la "déesse"

"Je suis tellement heureuse de continuer à grandir auprès de ce si bel homme", a confié la fille du roi Harald V et de la reine Sonja. La quinquagénaire a partagé un sublime portrait où elle pose avec Durek Verrett, gourou hollywoodien avec qui elle partage la vie depuis plusieurs années. "Je suis ravi aux larmes de pouvoir passer le reste de ma vie avec la femme au cœur le plus pur, la plus angélique, la plus sage et puissante, celle qui représente tous les niveaux d’une déesse à mes yeux", a écrit l'Américain de 47 ans, aux anges.

Dans un communiqué, le Palais a fait savoir que la famille royale leur souhaitait "le meilleur pour l'avenir". Ce dernier semble bien se dessiner à Los Angeles pour de bon. Märtha Louise est quatrième dans l'ordre de succession au trône de Norvège.