Le verdict est tombé en début d’après-midi : le tribunal de Nanterre (Paris) a déclaré la justice française compétente pour examiner la succession de Johnny Hallyday. David Hallyday et sa sœur Laura Smet ont donc remporté une bataille contre la veuve du rocker qui défendait la thèse selon laquelle le testament de feu son mari était marqué du seul sceau du droit américain, californien pour être précis, ce qui lui attribuait à elle seule l’ensemble de l’héritage.

Une nouvelle audience a été fixée au 11 juillet dans ce qui s’apparente de plus en plus à une interminable joute judiciaire entre la dernière épouse de Johnny et les enfants aînés du rocker. Dans son délibéré, le tribunal de grande instance de Nanterre a d’ailleurs invité les parties au procès à trouver une solution négociée à leur différent. Cela n’a cependant pas empêché les avocats de Laeticia Hallyday d’affirmer qu’ils vont faire appel de la décision rendue ce mardi.