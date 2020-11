"Ça a été bien difficile de garder le secret", a reconnu Hilarie Burton sur Twitter. La célèbre Peyton des Frères Scott et Dr Lauren Boswell dans la saison 9 de Grey’s Anatomy a confirmé qu’elle va tenir le rôle de la femme de Negan dans la saison 10 de The Walking Dead, autrement dit le personnage qu’incarne son mari Jeffrey Dean Morgan. L’actrice, aussi connue pour avoir accusé Ben Affleck de harcèlement sexuel, a complété son tweet en révélant adorer travailler avec son homme et le voir devenir Negan. "Et j’aime la famille The Walking Dead. Ils font partie de notre famille depuis des années. Je suis tellement reconnaissance pour leur gentillesse", a-t-elle ajouté. La diffusion des six épisodes de la saison 10 dans laquelle Hilarie Burton incarnera Lucille est prévue courant 2021.

P.-Y.P.