Le nouveau prince de Bel-Air. À 31 ans, The Weeknd ne domine pas seulement les charts, il est aussi un acheteur immobilier compulsif. Penthouse à Beverly Hills, manoir à Hidden Hills... les biens du Canadien font régulièrement le tour de la Toile. Sa dernière folie ? Une villa somptueuse à 70 millions de dollars, soit 60 millions d'euros.

Cette fois, l'homme derrière l'album "After Hours" s'est tout simplement acheté "l'une des demeures les plus chères de Los Angeles" en 2021, rapporte la presse américaine. Le bien s'étale sur 3000 mètres carrés et comprend pas moins de neuf chambres. Baignée de soleil californien, l'élégante bâtisse comprend plusieurs terrasses, un vaste jardin avec piscine et terrain de basket, une salle de cinéma privée, un studio de musique, mais également une salle de sport dernier cri ainsi qu'un hammam. Une vraie maison de star.