Ce 27 février, Thierry Ardisson était l'invité de l'émission "Bon dimanche show" animée par Bruno Guillon sur RTL en France. Pour l'occasion l'animateur de "Salut les Terriens" est revenu sur les raisons de son clash avec Laurent Ruquier qu'il connait depuis près de 30 ans. "J'ai déjeuné avec Laurent Ruquier, il y a trois jours. C'était presque un déjeuner de réconciliations", débute-t-il. "Quand il a fait sa nouvelle émission, 'On est en direct' (le samedi soir sur France 2, ndlr), je lui avais dit : 'Si tu veux, je te produis', avec Philippe Thuillier, qui est un ami commun. Il m'a jeté comme une merde... Alors je ne cherchais pas du boulot, en fait, parce que j'avais 'Hôtel du temps' en préparation (NDLR: sa nouvelle émission), mais il m'a dit : 'Nan, nan, tu es trop clivant'. Je lui ai répondu : 'Ben, bravo, c'est toi qui me dis ça !' Et puis voilà. Alors on s'est fait un peu la gueule... Enfin, moi surtout", a-t-il expliqué.

Si l'entente entre les deux hommes de télévision n'est pas forcément au beau fixe, Thierry Ardisson a néanmoins tenu à souligner le talent de Laurent Ruquier. "Ensemble, on a fait 'On a tout essayé' (NDLR: une ancienne émission de France 2 ), qui a été un de ses plus gros succès pendant 10 ans en access sur France 2. Quand j'ai été viré de 'Tout le monde en parle', je l'ai appelé pour qu'il me remplace. J'adore Laurent Ruquier, il a énormément de talent. Je ne dis pas ça comme ça. Quand on sait tout ce qu'il fait, je suis assez admiratif. Je lui ai encore dit", a-t-il confié. Tout n'est donc peut-être pas perdu entre les deux hommes.