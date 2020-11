"On avait d’emblée le projet d’avoir deux enfants et pas trop éloignés en âge." Maryse et Thomas de Bergeyck, mariés depuis 2018, sont en effet déjà les heureux parents d’un petit Léopold. Lequel aura deux ans en janvier prochain. Pour rappel, Maryse, logopède, vient de sortir un livre avec Valériane, l’ex-finaliste belge du Meilleur pâtissier, intitulé Les maths en douceurs. Un bouquin destiné à aider les enfants dans l’apprentissage des mathématiques au travers de la pâtisserie. Quant à notre Monsieur Place Royale, qui présente notamment la tranche info de 18 heures sur Bel RTL, il propose depuis quelque temps une nouvelle version radio de la célèbre émission des têtes couronnées chaque samedi à 18 heures, également sur Bel RTL.