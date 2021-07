"Mauvais comportement"

Désormais grand-père de deux petits-enfants, Archie et Lilibet "Lili" Diana, l'ancien directeur de la photographie s'est dit prêt à bouger ciel et terre pour les voir. Un privilège dont il est encore privé par Meghan et Harry à ce jour. Sur Fox News, l'ancien époux de Doria Raglan a dit que l'affaire pourrait se régler au tribunal incessamment sous peu. "Nous ne devrions pas punir (Lili) pour le mauvais comportement de Meghan et Harry. Archie et Lili sont de jeunes enfants. Ils ne font pas de la politique. Ce ne sont pas des pions. Ils ne font pas partie du jeu.", a-t-il déploré. "Je vais demander aux tribunaux de Californie le droit de voir mes petits-enfants dans un avenir très proche", a-t-il affirmé sur la chaîne américaine. Connaissant le bonhomme, cette menace risque bien d'être mise à exécution.