Jour J. Ce 20 janvier 2021, Donald et Melania Trump disent officiellement adieu à la Maison-Blanche. Mais un membre de leur clan a tout de même profité de la dernière ligne droite pour s'offrir un ultime coup d'éclat médiatique. La veille, Tiffany Trump, souvent considérée comme la "fille oubliée" du président américain, y annonçait en effet ses fiançailles en grande pompe.

“Ce fut un honneur de célébrer de nombreuses étapes, des moments historiques et de générer des souvenirs avec ma famille ici à la Maison-Blanche, mais rien n’est plus spécial que mes fiançailles avec mon incroyable fiancé Michael. Je me sens chanceuse et j’ai hâte d'entamer ce nouveau chapitre", a écrit la jeune femme de 27 ans sur son compte Instagram le 19 janvier, ne ratant pas l'occasion d'activer la géolocalisation. L'avocate en herbe est en couple avec le milliardaire Michael Boulos depuis 2018, année où ils se sont rencontrés à Mykonos.