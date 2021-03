Le dada de Bella Kidman Cruise ? Le dessin et le graphisme. C'est donc pour faire la promotion de ses oeuvres que la fille du couple mythique, qui vit à Londres, a affiché sa frimousse. "Même tête, nouvelles impressions désormais disponibles sur l"e-shop", a-t-elle écrit sur Instagram, révélant sa coupe courte et son nez percé. L'occasion aussi d'avoir un aperçu sur son univers psychédélique et rétro à souhait.









Anonymat ou strass et paillettes, Bella a fait son choix. La fille de Tom Cruise et Nicole, 28 ans, est parfaitement à l'aise avec sa vie de "Mademoiselle tout le monde" et ne s'affiche que rarement sur les réseaux sociaux. Conséquence : les rares photos de la jeune femme ont pour habitude d'être scrutées à la loupe. Et l'une de ses dernières publications n'a pas échappé à cette règle quelque peu ingrate.