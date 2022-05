Aperçue à Londres, ville où cette artiste vit depuis des années, la fille de Nicole Kidman et Tom Cruise avait choisi d'arborer un t-shirt "Top Gun" tout à fait symbolique. L'acteur américain est effectivement sur tous les fronts en marge de la sortie de, suite du film d'action culte, le 25 mai prochain. "Bella" cultive la discrétion et préfère laisser ses oeuvres rock et colorées parler sur les réseaux sociaux.