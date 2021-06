La Covid-19 le freine encore une fois. Au fil des mois, Tom Cruise aura multiplié les initiatives pour que le dernier volet de la sagane soit pas tué dans l'oeuf. De Venise aux Émirats arabes unis en passant par la Scandinavie, l'acteur de 58 ans n'a pas hésité à remonter les bretelles de ses équipes quand les mesures sanitaires n'étaient pas respectées à la lettre. Alors que le tournage effréné a entamé sa dernière ligne droite, un nouvel événement vient mettre un coup d'arrêt à la superproduction.

Selon Page Six, qui s'appuie sur les informations du Sun, une scène dans une boîte de nuit a tourné au vinaigre après des tests positifs sur quatre danseuses et dix membres du staff. Cas contact, Tom Cruise est, comme une soixantaine de personnes, contraint de s'isoler durant deux semaines et il "fulmine" face à cette mauvaise gestion. "Cela va salement affecter le tournage et ils vont devoir faire la course quand ils seront enfin de retour", a glissé une source dans le tabloïd britannique. Le célèbre film d'action n'a jamais aussi bien porté son nom.