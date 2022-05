Peu de gens le réalisent, mais Tom Cruise est à un petit pas de la soixantaine. À 59 ans, la star dea récemment prouvé à Cannes qu'elle était toujours au top de sa forme. Et le secret de son visage juvénile a de quoi étonner.

L'acteur américain est en effet adepte d'un soin pour visage baptisé le "Geisha Facial" depuis une bonne décennie. La recette de ce produit aux origines nippone ? Une bonne dose d'excréments de rossignol, rapporte Cnews. Élaboré par la New-Yorkaise Shizuka Bernstein, ce petit mélange miracle agit comme un exfoliant redoutable boosté par du son de riz, de la guanine et de l'eau. Les excréments, eux, sont récoltés sur l'île de Kyushu, au sud du pays, puis traités à base de rayons ultraviolets. David et Victoria Beckham, qui étaient très proches de Tom Cruise et de Katie Holmes par le passé, en sont également fans. Attention, il faut compter 180 dollars, soit environ 168 euros, pour une session d'une heure à base de ce produit.