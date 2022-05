Priorité royauté

Avant de fouler les marches pour la projection de Top Gun : Maverick, Tom Cruise a passé un bon moment avec les pilotes de la Patrouille de France. Ce mercredi soir, des avions survoleront la Croisette pour célébrer l'acteur et son blockbuster. Cependant, pas question d'after-party. Comme le révèle le Hollywood Reporter, Tom Cruise ne va pas s'éterniser en France.





Dès la fin du générique, il prendra la direction du Royaume-Uni où il retrouvera encore Kate Middleton et le prince William. L'Américain a effectivement choisi de donner sa priorité à la famille royale et au jubilé de platine d'Elizabeth II à Londres où un show équestre en son honneur se déroule actuellement. L'ex de Katie Holmes et Nicole Kidman assistera à la projection de son film dans la capitale anglaise dès le jeudi 19 mai.



Ce n'est que la deuxième fois que Tom Cruise assiste au Festival de Cannes. La première fois remonte à 1992.

Étoile filante. Cette année, Tom Cruise sera sans doute la plus grosse star du 75e Festival de Cannes. Si la venue de l'acteur américain de 59 ans s'annonce d'ores et déjà dantesque, son séjour ne sera que de courte durée.