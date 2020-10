Rattraper un avion en plein décollage, sauter dans le vide en chevauchant une deux roues ... Tom Cruise est un bel et bien un as de la cascade. Et sa dernière prouesse sur le tournage denous le démontre encore une fois. Cette fois, l'acteur américain a voulu se prouver qu'à 58 ans, il n'avait besoin de personne pour tourner une scène sur le toit d'un train lancé à pleine vitesse. La séquence pleine d'adrénaline a rapidement fait le tour de la Toile et a déjà été visionnée plus d'un million de fois. On y voit même Tom Cruise, très détendu, saluer la caméra des curieux.

Avant de rallier Rome, l'équipe du blockbuster de Christopher McQuarrie est toujours en Norvège où la star n'a pas hésité à louer un énorme bateau de croisière pour s'assurer que la production ne soit plus freinée par le coronavirus.