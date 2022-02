Une rencontre qui marque une vie. Avant de devenir la superstar qu'on connaît aujourd'hui, Tom Cruise a pu compter sur un ange gardien : Eileen Berlin. Cette manageuse s'est occupé de l'ambitieux américain alors que celui-ci n'était qu'un parfait inconnu de 18 ans. Mais l'acteur avait déjà les dents longues et une détermination à toute épreuve à l'adolescence.

Graine de star

"C'était le genre de personne qui, si quelque chose ne tourne pas rond, vous frappe", prévient-elle dans le Daily Mail. "Il était très égocentrique. Tout tournait autour de lui", précise-t-elle au sujet de celui qui a rapidement exigé un traitement de prince avec les meilleures loges et les meilleurs hôtels possibles. Si les choses n'allaient pas dans son sens, Tom Cruise pouvait se montrer exécrable. "Tommy avait un caractère terrible. Il était lunatique et se mettait en colère en un claquement de doigts", assure la manageuse dans des propos traduits par Madame Figaro. Un comportement colérique qui était saupoudré d'un certain narcissisme. "Nous avions un mur couvert de miroirs et il paradais dans son petit short et rien de plus. Il levait les bras et contractait ses biceps pour s'admirer dans le miroir", se rappelle-t-elle aujourd'hui.

Eileen Berlin et l'acteur ont pris des routes différentes en 1986 après la sortie de Top Gun, plus gros succès de cette année.