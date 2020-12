Coup de foudre ou écran de fumée ? Quelques jours après son coup de sang tonitruant, Tom Cruise refait parler de lui : longtemps célibataire, l'acteur de 58 ans aurait retrouvé l'amour sur le tournage du dernier. Sa conquête ? Nulle autre qu'Hayley Atwell, sa co-star de vingt ans sa cadette, déjà aperçue dans

"Tom et Hayley se sont bien entendus dès le premier jour. Le confinement, et toutes les difficultés qui en découlaient, les ont encore rapprochés et ils sont devenus assez inséparables", a affirmé une source au Sun. Une complicité qui se serait aussi rapidement exprimée en dehors des plateaux de tournage. "Ils passent de longues heures ensemble, et elle est allée dans son appartement londonien. Ils s’entendent à merveille et semblent tous les deux très heureux", lit-on encore au sujet des tourtereaux présumés.

© AFP

Mais la rumeur semble tomber à pic. Alors que cinq employés auraient claqué la porte de la production du blockbuster, Tom Cruise aurait pris des congés de Noël anticipés, laissant le film à l'arrêt. Un timing qui fait dire au site Vulture qu'il s'agit là d'une "tentative effrontée de la part de l'agent de Cruise afin d'annihiler la mauvaise presse qui l'entoure" depuis la diffusion d'un enregistrement audio devenu viral où il s'en prend au non-respect des mesures sanitaires.