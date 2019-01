On le sait depuis quelques mois : Tom et Jerry vont effectuer leur grand retour au cinéma. Et pas en compagnie de n’importe qui. La toute première photo du "concept art" du film les montre en effet aux côtés ou sur l’épaule de Jennifer Lawrence. Ce qui signifie, d’après le journaliste Daniel Richtman qui a dévoilé le cliché, soit que le studio rêve de l’engager, soit qu’elle sera la partenaire de Tom et Jerry. De quoi rendre encore plus insupportable l’attente pour ce film mi-animé mi-live, dont la date de sortie n’a pas encore été arrêtée.