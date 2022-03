"Je me suis figée"

"Hé ! Je suis Tom Hanks et j'aimerais bien faire une photo avec vous". C'est ainsi que l'acteur oscarisé s'est présenté devant une certaine Grace Gwaltney. "Je me suis figée, je ne savais pas quoi faire", a confié la jeune femme à la chaîne de télévision KCRA. "Il m'a parlé dans l'oreille en me disant que j'étais magnifique et qu'il était très content pour moi", a-t-elle expliqué. "On a tous paniqué. Les demoiselles d’honneur sont sorties de la limousine et il a pris la pose pour des photos et a félicité tout le monde", a ajouté le photographe de l'événement, lui aussi sous le choc. Un photobomb cinq étoiles qui restera gravé dans leur mémoire.