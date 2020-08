USS Greyhound - La bataille de l’Atlantique, diffusé sur Apple TV + depuis le 10 juillet est un des rendez-vous de l’été qu’il ne fallait surtout pas manquer. À la barre du scénario, Tom Hanks qui incarne également le rôle du vieux loup de mer escortant un convoi de navires alliés dans leur traversée de l’Atlantique nord, écumé par les sous-marins allemands durant la Seconde Guerre mondiale. En attendant, Tom est un vrai survivant. La star fut en effet l’une des premières à avoir contracté le Covid-19 et avoir communiqué sur les risques de cette pandémie. Aujourd’hui, l’ex-Forrest Gump s’est fixé une mission salvatrice et d’utilité publique : convaincre ses compatriotes et le monde entier de porter un masque et de bien respecter la distanciation sociale.

Comment le rôle d’Ernest Krause - ce brave commandant d’un destroyer à la tête d’une armada de trente-sept autres navires lancés dans l’Atlantique sous la menace de sous-marins allemands - est-il arrivé à vous ?

"J’ai toujours aimé les histoires prenant place pendant la Seconde Guerre Mondiale. Cette période me fascine. Il y a sept ans, je suis tombé, chez un bouquiniste, sur la couverture d’un livre intitulé The Good Sheperd de C. S. Forester. On y voyait un homme aux cheveux grisonnants, l’air fatigué, éprouvé, agrippé au bastingage d’un navire de guerre. Derrière lui, il y avait un homme en feu. L’image m’intriguait. C’est indéniablement elle qui m’a donné envie de lire ce livre et plus tard d’en signer l’adaptation USS Greyhound-La Bataille de l’Atlantique. George Krause est un officier de marine dirigeant une armada internationale de navires en mission pour livrer des troupes et des fournisseurs aux forces alliées pendant la bataille de l’Atlantique. Sur le chemin, Krause doit combattre des démons personnels et des doutes pour devenir un leader efficace du destroyer de la Marine. Bref, c’est un personnage comme je les affectionne. Il n’est pas taillé d’un bloc. Il a des failles. Il a des questionnements. Et, pour cause, c’est la première fois qu’on lui confie un tel poste."

Vous qui avez incarné beaucoup de soldats, vous êtes-vous déjà demandé si vous auriez pu faire un bon officier ?

"Mon objectif avec USS Greyhound-La Bataille de l’Atlantique était de montrer que l’impossible n’est jamais hors de portée, et qu’il faut toujours avoir foi en soi et croire aussi à la chance, au hasard et au destin. C’est une métaphore non seulement valable en temps de guerre, mais aussi dans notre vie de tous les jours lorsqu’il s’agit de survivre au quotidien, comme c’est le cas aujourd’hui pour beaucoup. Comment aurais-je réagi dans ce genre de circonstances ? Aurais-je pu être à la hauteur, fonctionner rationnellement dans un esprit d’équipe ; été capable de mettre un frein à cette peur légitime de l’inconnu ? Je l’ignore. Aurais-je fait un bon soldat maintenant ? Oui. Déjà parce que j’aime terriblement mon pays. Je suis aussi quelqu’un de rationnel et de très organisé. J’ai aussi beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent sous ma direction. Je suis à l’écoute. Je ne sais pas si je suis un bon patron, mais je sais, en tous les cas, je l’espère, fédérer."