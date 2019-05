Le basketteur français Tony Parker a signé lundi le rachat de la SEVLC, société d'équipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors (Isère), qui gère notamment les remontées mécaniques du domaine, a annoncé la station.

Sur place, Tony Parker a assuré qu'avec ses associés, il ne comptait pas transformer le site en "Hollywood", mais qu'il voulait "redonner" à la France, "créer de l'emploi, aider la jeunesse".

"Je suis attaché aux aventures humaines, à la France et c'est important pour moi de redonner", a souligné le quadruple champion NBA avec les Spurs de San Antonio, tout en faisant remarquer que lui-même n'a "jamais skié de sa vie", en raison de ses contrats.

Mais sa femme et ses enfants "adorent", a-t-il noté, tout sourire, en sweat-shirt à capuche devant une carte du domaine.

Le projet vise à développer l'activité d'été de la station. "C'est un combat uni qu'on essaie de mener pour le bien du plateau du Vercors", a indiqué à l'AFP Guillaume Ruel, le nouveau directeur général chargé du développement et des relations publiques.

M. Ruel, par ailleurs adjoint au maire de Corrençon-en-Vercors, et Sébastien Giraud, un restaurateur d'altitude de la station, ont rencontré pour ce faire Ruben Jolly, à la tête du groupe immobilier lyonnais Federaly.

En relation avec l'ASVEL féminin, le club de basket de Lyon-Villeurbanne racheté par Tony Parker en 2015, après l'ASVEL en 2014, M. Jolly a mis les deux hommes en contact avec le champion.

Tony Parker et ses associés de Infinity Nine Mountain, parmi lesquels figurent aussi Nicolas Batum, l'actuel coéquipier de Tony Parker aux Charlotte Hornets, et Marie-Sophie Obama, présidente de l'ASVEL féminin, rachètent 76,9% de la SEVLC à ses propriétaires historiques, les frères Victor et Daniel Huillier, 89 et 91 ans.

La maire de Villard-de-Lans, Chantal Carlioz, a fait part de son "émotion" à voir les Huillier, "pionniers qui y sont allés avec leurs tripes" pour édifier la station, "transmettre le flambeau à quelqu'un qui représente l'histoire du sport français, aux côtés de Zidane ou Killy".

"Ils vont faire ça avec la tête et le coeur", a renchéri le maire de Corrençon-en-Vercors Thomas Guillet.

Via la société Infinity Nine Mountain, Tony Parker se retrouve à la tête de 22 remontées mécaniques, employant une centaine de personnes en saison et une vingtaine à l'année.

La société comprend aussi deux restaurants, pour un chiffre d'affaires total de sept à huit millions d'euros par an, selon une source proche du dossier.

Le montant du rachat n'a pas été précisé. Il est "inférieur à dix millions d'euros", selon la même source.