Vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblerait votre faciès si vous étiez un héros de film d'animation Pixar? Toonme l'a fait pour vous. Surfant sur la sorti du dernier film des studios californien, Soul diffusé sur Disney +, l'application pour smartphones fait sensation aujourd'hui. Disponible gratuitement, Toonme vous permet d'avoir votre avatar aux traits caricaturaux de Pixar. Comme ci-dessous avec le désormais célèbre professeur Raoult.

© Toonme

Voici le résultat sur les stars. De Scarlett Johansson à Joe Biden en passant par François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore Jenifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Woody Allen et Katy Perry. Toutes y passent, les internautes s'en donnent à coeur joie car le résultat est tantôt bluffant, tantôt raté ou surprenant (le chef Philippe Etchebest qui ressemble à... Harvey Weinstein!). Même nos Diables rouges Romelu Lukaku et Radja Nainggolan ont déjà eu les faveurs de se faire caricaturer en mode Pixar. Tout comme Elio Di Rupo qui s'y est essayé en personne via son compte Twitter.