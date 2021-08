À l’heure où Hélène Darroze, chef cuistot de la célèbre émission culinaire, annonce qu’elle a été victime d’une perte de goût durant le dernier tournage du programme télé (touchée par un Covid long depuis mars 2020), le candidat bruxellois de la dernière saison risque de lui en redonner en chef invité pour une marque de café bien connue de George Clooney.

Sous chef de David Martin au restaurant doublement étoilé La Paix, à Anderlecht (après avoir travaillé deux ans au Comme chez soi), Mathieu Vande Velde présente en effet trois masterclass - dont la première est déjà visible sur la page Instagram Nespresso Belux (IGTV) - pour la marque de café Nespresso. L’occasion pour le jeune homme de 22 ans de dévoiler ses "recettes de desserts revisitées typiquement bruxelloises, avec des produits de Bruxelles, qui peuvent accompagner à la perfection des cafés fruités ou plus forts", explique le seul candidat belge de la saison 12 de Top chef dans sa première masterclass sur Instagram.

Pétillant et souriant, Mathieu était devenu le chouchou du public, même si celui qui avait intégré avec brio la brigade de Philippe Etchebest avait été éliminé lors du 3e épisode de l’émission. Au menu de ce jeune prodige de la gastronomie ? "Mathieu Vande Velde mise sur des produits de qualité - exit le sel industriel - et propose des associations de saveurs toujours plus originales", annonce la masterclass.

Bref, l’authentique bodding de Bruxelles au spéculoos, les originaux citrons farcis accompagnés d’une crème à la Gueuze ou encore ses cookies d’exception (rendez-vous ces 27 et 30 août à 15 heures sur Instagram), n’auront plus aucun secret pour vous. Le tout, avec zéro déchet. What else ?