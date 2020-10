Connu pour avoir aussi participé à la onzième édition des Anges sur NRJ 12, le cuistot qui avait notamment travaillé au Gordon Ramsay à Londres, a célébré son mariage avec son épouse Alexia dans un endroit insolite, à savoir… le McDonald’s d’une aire de repos d’autoroute. "Où est-ce que tu m’as amenée pour notre premier repas en tant que mari et femme ?" s’est amusée Alexia en story Instagram, après avoir fait deux heures de route. Le couple, bientôt parents, était alors attablé dans un McDo, attendant l’arrivée de ses burgers. Surprenant pour un ancien de Top Chef qui s’est néanmoins expliqué : "On a toujours voulu faire ça, s’arrêter sur une aire de repos le jour de notre mariage et bouffer un gros McDo. Donc on va le faire !"