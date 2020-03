Confinée chez elle avec toute sa famille en raison du coronavirus et des fermetures d’écoles, la star de Beverly Hills 90210 a expliqué sa mésaventure du moment.

Non seulement il pleut et elle est malade, dit-elle, mais surtout, tous les magasins sont à court de papier toilette. "On a sept fessiers à essuyer et on en trouve nulle part !" , déplore-t-elle sur Instagram.

C’était sans compter sur son époux Dean McDermott qui n’écoutant que son courage, s’est lancé à la quête du précieux. Et quelques heures plus tard, Tori Spelling criait victoire : "Mon mari est une rockstar… Il a trouvé du PQ ! Les miracles existent." Le bonheur, ça tient parfois à si peu…