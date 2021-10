"Extravagance incroyable"

La fête se déroulera ce week-end à North Salem, New York, où Jennifer Gates possède un ranch à 16 millions de dollars. La demeure, qui s'étale sur 50 hectares, lui fut offerte par son père après ses études à la prestigieuse université de Stanford. Déjà qualifiée "d'exubérante" par la presse américaine, la soirée est estimée à 2 millions de dollars.

Pour que tout soit près le jour J, ce coin sauvage situé à quelque 80 kilomètres de la Grosse Pomme vit au rythme des camions et des véhicules de chantier. De quoi agacer les rares habitants autour. "C'est totalement exagéré. Juste d'une extravagance incroyable. Cela cause de nombreux désagréments pour les voisins", lit-on dans des propos traduits par RTL. "Des camions vont et viennent constamment dans un champ de la ferme où les cerfs paissaient. Il y a un chariot élévateur bruyant et des dizaines de travailleurs qui circulent en VTT", a-t-on ajouté.

Jennifer Gates va épouser Nayel Nassar, 30 ans, cavalier et champion d'équitation égyptien. Le couple avait annoncé ses fiançailles le 29 janvier 2020.