Touché par le Covid-19, Moundir l'a échappé belle. Passé quelques jours en réanimation, il doit désormais réapprendre les petits gestes du quotidien. Comme marcher, monter des escaliers et même respirer.

Ce samedi, il a publié une photo de lui sur Instagram. Et il avait visiblement un message à faire passer à la jeunesse. “Cette photo n’est pas celle d’un influenceur mais d’une personne touchée sérieusement par la Covid, les journées de rééducation sont dures, je cherche et bosse ma respiration quand je ne suis pas sous assistance respiratoire et croyez-moi que c’est juste l’enfer” commence l'ancien participant de Koh-Lanta.

Avant d'avertir les plus insouciants, à savoir la jeunesse. “Vraiment, les jeunes, faites attention à vous, les hôpitaux et la réanimation sont remplis de jeunes."

Dans un précédent message, il avait déjà témoigné de sa vision des hôpitaux: Croyez-moi, ce ne sont pas des personnes âgées qui sont en réanimation.”