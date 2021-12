Derrière les photos lascives en bikini se cache une immense déchirure. Zahia Dehar a brisé son image de provocatrice sûre d'elle-même pour lever le voile sur un pan méconnu de sa vie amoureuse. Le 11 décembre, celle qui ébranla le football français a confié être victime d'un "pervers narcissique".

"C'est pour ça que je me suis prostituée à 15 ans"

"Je n’ai plus d’espoir pour ma vie, je n’ai plus rien. (...) Tous les jours, je pense au suicide. Je veux de l’aide, je vous en supplie", a-t-elle révélé en larmes lors d'un live Instagram. "Je déteste ma vie, je me dis 'pourquoi je suis tombé sur ça ?', c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait, c'est pour ça que je me suis prostituée à 15 ans", a-t-elle déclaré. "Depuis que j’ai essayé l’amour, ce prétendu amour, ce qui est censé être convenable pour notre société, je n’ai jamais été aussi humiliée et brisée", a-t-elle ajouté au sujet de cette relation destructrice qui a alimenté des pensées suicidaires.

Dans un deuxième temps, l'ancienne escort a tenté de rassurer ses fans. "Je ne suis pas en danger, mon meilleur ami était avec moi toute la nuit. (...) Je traverse une période compliqué avec moi-même et personne n'est responsable de ça", a-t-elle écrit, brouillant quelque peu les pistes.